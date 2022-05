El exabrupto de Toti Pasman, indignado con Scaloni por una frase sobre Messi: "Es la pel... más grande que escuché"

"Yo lo banco a muerte a Lionel Scaloni, me gusta cómo dirige a la Selección argentina, pero...". El "pero" de Toti Pasman antecedió al huracán. El conductor de Fútbol 910, ciclo radial nocturno de La Red, se mostró indignado con las declaraciones del DT argentino a horas de la Finalissima ante Italia en Wembley y su enojo derivó en exabruptos al aire contra el Leónidas de Pujato.

"Pero no empieces a chuparle las medias a Messi porque no me gusta. Scaloni es el técnico de la Selección argentina, no está para chuparle las medias a Messi", pasó de primera a cuarta Toti tras el "pero". ¿El motivo? Al periodista no le gustaron dos frases puntuales del entrenador.

La primera sentencia de Scaloni que lo enojó fue sobre lo que pasó con la anterior generación de futbolistas: "Que no se les reconozca que jugaron tres finales en tan poco tiempo (Mundial 2014 y Copas América 2015 y 2016) es un error gravísimo. En vez de magnificar y hacerlo positivo, terminó siendo negativo. Y ahora que se gana todo es positivo". Y la segunda frase que sacó de las casillas a Pasman fue sobre el diez de la Selección: "Para mí Messi es mucho mejor jugador ahora que antes", dijo Lionel sobre Lionel.

"¡Terminemos con las pavadas! ¿Cómo va a ser mejor Messi ahora que hace diez años? ¡No digamos boludeces! ¿Scaloni me quiere decir que el Messi que metió 11 goles en 34 partidos es mejor que cuando metía 73 goles en 60 partidos. No le quiero faltar el respeto, pero es la pelotudez, la boludez más grande que escuché en el año", lanzó Pasman, sin filtro alguno.

"Está todo bien que lo quiera cuidar a Messi, pero boludeces, no. Reivindicar el papelón de perder dos finales con Chile, no. Decir que Messi es mejor jugador que hace diez años, no. Pelotudeces, no. ¿Estamos de acuerdo? Lo bancamos a Scaloni, pero no vamos a dejar que diga cualquier estupidez", cerró el periodista de La Red.