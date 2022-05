¿Se planta? Por qué una decisión de Falcioni podría darle un gran dolor de cabeza a Gallardo

Se viene una novela entre River y Colón por el pase de Lucas Beltrán. El Millonario cedió a préstamo al delantero hasta el 31 de diciembre, con una cláusula de repesca para el 30 de junio, para sumarlo al plantel antes del arranque de la Liga 2022 y prepararse para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez. Sin embargo, del otro lado quieren retenerlo hasta el 30 de junio. Y no solo eso: Julio César Falcioni estaría dispuesto a utilizarlo en el partido de ida de los octavos ante Talleres en Córdoba. Claro, si Beltrán juega para uno, no puede jugar para el otro, y ahí hay un problema.

Beltrán, a préstamo en Colón.

Por un lado, Marcelo Gallardo explicó en conferencia de prensa -después de la goleada 8 a 1 sobre Alianza Lima- que iban por el regreso anticipado de Beltrán y que lo esperaban en los entrenamientos de la semana entrante. Del otro lado, Julio César Falcioni avisó que quiere a Beltrán hasta el último día disponible.

El problema radica en que River puede aplicar la cláusula para "repescar" a Beltrán y entienden que el acuerdo que tenían en un primer momento hablaba de que la activación de la cláusula podía hacerse una vez terminado el torneo argentino, mientras que Colón pretende hacerlo después del 30 de junio, fecha en la que ya se habrá jugado el partido de ida de octavos.

Los dirigentes de River y Colón se encuentran en conversaciones para arreglar la situación, pero por ahora no se llegó a un acuerdo. En ese sentido, si Beltrán no vuelve antes del 26 de junio, no podrá jugar para el Millonario en la Libertadores. Ese es el último día para presentar las modificaciones de la lista de buena fe (hay cinco cupos de modificación). Y, así, podría hacerlo en la ida entre los santafesinos y Talleres, que se disputará en el Estadio Mario Kempes.

¿Qué puede hacer River para contar con Beltrán en el plazo deseado? En primer lugar, existe la posibilidad de que se ofrezca al colombiano Flabián Londoño a préstamo por 18 meses sin cargo, sin opción y también con cláusula de repesca, aunque Colón querría a Braian Romero en condiciones similares.

Otra posibilidad es que River le brinde al Sabalero un porcentaje mayor de una futura venta. Según el acuerdo realizado el año pasado, si Beltrán es vendido antes del 31 de agosto de 2023, al club de Santa Fe le corresponderá un 5% del valor de la transferencia.

¿Qué dice el reglamento de la Libertadores?

El reglamento de la Conmebol indica que un jugador no podrá jugar la Fase Final con dos clubes distintos.

Según el reglamento de la Copa Libertadores, un futbolista puede jugar para dos equipos distintos, pero nunca en la misma fase. En ese sentido, si Beltrán, que jugó para Colón en la fase de grupos, fuera inscripto también en octavos, estaría inhabilitado de ser inscripto para River.