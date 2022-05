Messi sorprendió al confesar cómo sufrió el covid: “Me pegó mal, me dejó…”

La pandemia de coronavirus no le fue ajena a Lionel Messi. El argentino, que se contagió durante sus vacaciones en Rosario a fines de año, contó cómo atravesó la enfermedad y cuáles fueron las secuelas que le dejó.

En una entrevista con TyC Sports, Leo se refirió a sus comienzos en el PSG y por qué le costó esta temporada: "Me tenía que acostumbrar a una manera de jugar. Estaba acostumbrado toda la vida a jugar de una manera, llegar a un lugar donde no es igual, donde se juega diferente, se ve el fútbol de otra manera. En Barcelona tenía compañeros de muchísimos años, ellos me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí. Empecé tarde la liga porque llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla, estuve parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar, no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos".

En ese sentido, al llegar a la mitad de la temporada, Messi tuvo coronavirus, por lo que comentó: "Llegaron las vacaciones y dije 'bueno, después de esto empieza un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya está, ya pasó la adaptación' y me agarró el covid".

"El covid me pegó mal, muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría, supongo. Tuve mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Me dejó muchas secuelas en los pulmones, no podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones", expresó el 10 de la Selección argentina.

Finalmente, Messi confesó que su regreso a las canchas no fue el mejor debido a que lo hizo antes de lo recomendado y por decisión propia: "No me asusté, pero te dicen tantas cosas que no me dejaban hacer nada. Yo quería arrancar, incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado, después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más, quería salir a correr, a entrenar, quería arrancar y al final fue peor".