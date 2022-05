San Lorenzo recibió un "no" que no esperaba tras la renuncia de Tinelli

Mientras continúa el misterio por cómo quedará conformado institucionalmente San Lorenzo después de la renuncia de Marcelo Tinelli, uno de los objetivos de los dirigentes es la de rearmar la estructura de fútbol profesional de cara al próximo semestre. Y si bien parecía que la contratación de un nuevo manager estaba encaminada, los planes cambiaron en apenas un puñado de horas…

El principal apuntado por la CD era Mario Husillos, que ocupó la función en Málaga, West Ham y Olympiakos. Sin embargo, en medio del descontento de los hinchas en las redes, este martes se confirmó la negativa por parte del director deportivo. Si bien había mostrado interés en las charlas que tuvo durante estos días, desde Boedo aseguran que tiene decidido continuar su carrera en el exterior.

Ante la negativa del ex delantero azulgrana, no volvieron a surgir nuevos nombres de candidatos aunque sí empezó a ganar terreno la idea de formar un nuevo Consejo de Fútbol. Se habla de que estaría conformado por Fernando Berón (el Coordinador de Inferiores que hoy es DT interino) y además buscarían acercar a ex futbolistas: Pampa Biaggio, Pitu Barrientos o Daniel Ahmed. Por ahora, mientras los tiempos apremian, no hay nada concreto.

Esta modalidad de Consejo no es algo nuevo para San Lorenzo. Ya en abril del 2021 el club comunicó que en una reunión de Comisión Directiva se creó esta área con el ex tesorero Carlos Rosales a la cabeza y del que participaban (extraoficialmente) el secretario Miguel Mastrosimone y el prosecretario Gastón Laville. Dos meses después de ese anuncio, Mauro Cetto llegó a Boedo como manager…

Ya pasaron tres semanas desde que Pedro Troglio renunció como técnico del plantel y todavía no hay un reemplazante. En caso de no lograr cerrar a un director deportivo o conformar un Consejo de Fútbol en el corto tiempo, los directivos se harían cargo de la elección del nuevo DT. Mientras tanto, aparecen Cacique Medina, Julio César Falcioni o Pipo Gorosito como alternativas…