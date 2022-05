Liverpool se despertó, le remontó al Villarreal y está en la final de la Champions League

Liverpool, de Inglaterra, después de ir perdiendo por dos como visitante, derrotó hoy a Villarreal, de España, por 3 a 2 en la revancha de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, y sacó pasaje para el partido final, con al serie 5-2 a su favor.



Villarreal, que tuvo como titulares al arquero Gerónimo Rulli, al defensor Juan Foyth y el volante Giovani Lo Celso, se puso en ventaja a través de los franceses Boulaye Dia (PT 2m) y Francis Coquelin (PT 41m).



Liverpool lo revirtió con los tantos del brasileño Fabinho (ST 17m), el colombiano Luis Díaz (ST 22m) y el senegalés Sadio Mané (ST 29m).

El Villarreal estuvo cerca de la hazaña pero el Liverpool dio vuelta el partido



El francés Etienne Capoue (ST 39m) recibió la tarjeta roja por doble amarilla y dejó con diez al equipo español.



El "Submarino Amarillo", acompañado por una multitud en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, disputó un gran primer tiempo. Atacó a Liverpool y anuló su juego. Una postura totalmente distinta a la ofrecida en la ida.



Lo Celso tuvo una destacada actuación en ese período, Foyth aportó en quite y proyección y Rulli fue un simple espectador porque Liverpool no generó peligro ante la lucidez de los locales.



Villarreal no pudo mantener el nivel superlativo y en la segunda etapa bajó su intensidad. Liverpool ganó terreno y el ingreso de Luis Díaz le permitió captar la pelota para los delanteros.



Rulli tuvo incidencia en los tres goles. El remate de derecha de Fabinho le pasó entre las piernas y ofreció una misma respuesta en el cabezazo de Díaz. En el tercero, salió tarde a rechazar, Mané le ganó la posición y definió con el arco en soledad, con gambeta incluida ante Foyth.



El conjunto inglés supo "sufrir", tal como anticipó en la previa su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, y reaccionó justo a tiempo, ante un Villarreal más que digno que se retiró aplaudido por su gente.



Liverpool, campeón en seis oportunidades, jugará su tercera final sobre las últimas cinco ediciones de la Liga de Campeones de Europa. En tanto, Villarreal vio trunca por segunda vez en su historia la ilusión de disputar el último partido.



El último campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, que además tiene chances en la Premier League y es finalista de la FA Cup, aguadará en la final por el ganador entre Real Madrid, de España, (3) y Manchester City, de Inglaterra (4), que mañana se enfrentarán en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid.



La final de la Liga de Campeones de Europa se jugará el 28 de mayo en el Stade de France, de Saint Dennis, en Francia.