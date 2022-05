La respuesta de Modric a la negativa del Atlético de Simeone de hacerle el pasillo al Real Madrid: "Es un..."

En torno al título conseguido en LaLiga por el Real Madrid, Luka Modric no quiso entrar en polémicas y aseguró que en el plantel no están pensando en si habrá "pasillo del campeón" por parte del Atlético de Madrid, que anunció que no se someterá a lo que calificaron de "peaje público" con "aroma a humillación" e "intento de escarnio", según informó la agencia EFE.

Consultado al respecto, el croata dijo: "No pensamos nada sobre eso. Es un asunto que no nos interesa y del que no quiero hablar antes de un partido tan importante como el que nos espera mañana", explicó el subcampeón mundial en Rusia 2018, en referencia a la vuelta de la semifinal ante el Manchester City (la ida fue 4-3 para los ingleses), que se disputará este miércoles desde las 16 horas de Argentina.

Por otra parte, al mediocampista se le preguntó si el 2022 ha sido su mejor año de manera individual, afirmando que aún queda mucho para evaluar eso.

"EL PASILLO NO NOS INTERESA". Contundente respuesta de Luka Modric a la pregunta sobre cómo recibirá el Atlético de Madrid al campeón de #LaLigaxESPN la próxima fecha. pic.twitter.com/n4odAqiVXV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2022

"Sobre mi mejor año, eso que lo juzguen otros. Puedo decir que estoy contento de mi rendimiento esta temporada, pero todavía quedan unos retos por delante hasta el final. Siempre quiero tener responsabilidad dentro y fuera del campo, nunca he evitado tenerla. Me encanta tenerla y siempre estar ahí, ayudar a los compañeros dentro y fuera", aseguró el croata.