La desopilante pregunta sobre el Real Madrid que dejó sin palabras a Guardiola: "¿Nosotros?"

Este miércoles, el mundo del fútbol podrá disfrutar del partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid por las semifinales de la Champions League. El primer encuentro estuvo plagado de emociones, goles y polémica y la segunda parte de esta serie de 180 minutos promete más de lo mismo. Sin embargo, hay algo que cambió en el equipo madrileño de una semana a la otra: el Merengue se consagró campeón de la Liga española, lo que produjo una extraña situación entre Pep Guardiola, DT de los citizens, y un periodista.

Guardiola está identificado al cien por ciento con el Barcelona: jugador salido de La Masía, figura del plantel que levantó la primera Copa de Europa en la historia culé y cabeza de, para muchos, el mejor equipo de la historia del fútbol. Con este pedigree, la pregunta sobre qué opinión tenía acerca del título del Real Madrid estaba al caer en su conferencia de prensa. Sin embargo, nadie esperó que llegue en la forma en que un periodista lo consultó.

En Europa, si un equipo sale campeón de la liga local antes de la finalización de la misma, los rivales restantes le rinden homenaje con un pasillo en la previa de cada partido. Como el Real Madrid se consagró a cuatro fechas del final de la Liga española, un periodista de Movistar le preguntó a Guardiola si el Manchester City, equipo que compite en la Premier League inglesa, le haría el pasillo al campeón español: “Como tradicionalista del fútbol que es, ¿vería bien hacerle el pasillo al Real Madrid mañana después de que fuese campeón de la Liga este último sábado?”.

El Manchester City mereció más pero sólo ganó por 4-3 en la ida ante el Real Madrid.

Guardiola desistió de entrar en la polémica y alegó que el título del Real Madrid “no incumbe a la Champions”, competición que el Manchester City comparte con el Merengue. Sin embargo, el periodista insistió: “¿No le hará un pasillo al Madrid mañana reconociéndolo como campeón?”.

Al escuchar la repregunta, Guardiola quedó atónito y se lo notó incrédulo ante el cuestionamiento: “¿Nosotros? Ah, es una competición de la UEFA…”, dijo el técnico del Manchester City, que hizo un gesto como de no comprender el por qué de la pregunta ya que su equipo no disputa la Liga por lo que no debería hacer el pasillo o rendirle homenaje alguno al Real Madrid, rival con el que peleará un lugar en la final de la Champions League a partir de las 16 horas (hora de Argentina) del miércoles.