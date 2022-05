La lapidaria frase de Gago a sus futbolistas tras la eliminación de Racing: "Tiramos el..."

Racing perdió uno de esos partidos increíbles y quedó afuera de la Copa Sudamericana, que solo con el empate ante River de Uruguay le hubiese alcanzado para meterse en los octavos de final.

Además, 12 días antes se despedía de la Copa de la Liga Profesional en semifinales ante Boca y en forma invicta tras caer en la definición con tiros desde el punto del penal.

Ante esta situación, Olé cuenta que el DT explotó en el vestuario luego de la derrota en Avellaneda ante River: "Se tiró el semestre a la basura", dijo con mucho fastidio, Pintita.

Luego del partido, Gago se refería a la derrota en conferencia de prensa. "Este deporte muchas veces es injusto. A veces no generás y no convertís, y muchas veces no generás y convertís. Ahora tenemos que seguir con una mentalidad fuerte, porque obviamente esto va a doler. Tenemos que intentar llegar lo mejor posible al arranque del nuevo torneo desde lo físico, y psicológico".