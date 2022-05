Atenta, Selección argentina: la insólita exigencia de Chicharito Hernández jugar el Mundial para México

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador del seleccionado de su país y jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS, puso como condición que el DT del equipo nacional, el argentino Gerardo "Tata" Martino, viaje a Estados Unidos para reunirse y solucionar el distanciamiento entre ambos.



Según el sitio web MedioTiempo, Hernández confirmó que existe intención de acercamiento con Martino para zanjar las diferencias y volver al seleccionado mexicano, rival de Argentina en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.



Pero "Chicharito", autor de 52 goles en el seleccionado azteca, exige que la charla sea en Estados Unidos, donde reside, y no en su país de origen.



Martino, por su lado, está dispuesto a sentarse a conversar con Hernández, de 33 años, ex Real Madrid y Manchester United, entre otros, aunque no en las condiciones que planteó el delantero.



El mundo futbolístico mexicano desea ver a Hernández en Qatar pero actitudes como la actual y la escasa participación en el proceso mundialista -solo jugó tres partidos de los más de 40 ya registrados desde el 2019- hacen improbable su presencia en la próxima Copa del Mundo.



La última convocatoria del goleador fue en septiembre de 2019 cuando el "Tri" se enfrentó con Estados Unidos y Argentina en las ciudades de New Jersey y San Antonio. Nunca jugó un torneo oficial bajo las órdenes del DT argentino.



Lo concreto es que el pedido de Hernández, la poca predisposición de Martino a viajar a Estados Unidos y las casi nula participación del goleador en el ciclo del "Tata" hace que el Mundial 2022 quede cada día más lejos para el delantero.



Argentina y México se enfrentarán el sábado 26 de noviembre a las 16:00 en el Estadio Lusail, sede de la final de Qatar 2022.