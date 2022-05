La contundente sentencia de Pochettino sobre su futuro en el PSG: "Hoy me siento..."

Mauricio Pochettino no quiere irse del PSG. Pese a los rumores que hablan de una posible salida, y que Kylian Mbappé lo puso como condición para la renovación, al entrenador argentino no se le pasa por la cabeza dejar su cargo y así lo reveló en diálogo con El Partidazo de la Cadena Cope: "Por supuesto que quiero seguir. Tengo un año más de contrato y esperamos seguir".

"Hoy, como lo dije antes, me siento 100% aquí. Los desafíos están ahí y estar en el PSG le motiva a un entrenador. En un año y medio ganamos los títulos que ganaron todos los entrenadores anteriores y no ganamos y lo único que no ganó nadie en 50 años de historia de este club, que es la Champions. En el último torneo, sacamos 15 puntos de ventaja en la Ligue 1", agregó.

Justamente, durante esta temporada, su equipo puso contra las cuerdas a un Real Madrid que a partir de esa remontada fue construyendo su camino hacia la final que se disputará el próximo sábado: "Duele porque uno se imaginaba en la final...". También, durante la rica charla, confesó cómo se enteró que Mbappé se iba a quedar y descartó cualquier roce entre ambos.

"Me enteré de que Kylian seguía cuando me lo dijo el presidente media hora antes, en mi vestuario. Tengo mucha cercanía con él. En el entretiempo contra Metz, donde ya había hecho dos goles tras anunciar su decisión, me regaló su camiseta. Para PSG y la liga francesa es muy beneficioso. Y es una decepción para un club como el Real Madrid", cerró.