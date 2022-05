Gallardo confirmó el primer refuerzo de River: "Los directivos se están encargando de..."

Además de enviarle un simpático mensaje a Pep Guardiola por Julián Álvarez, Marcelo Gallardo analizó la aplastante victoria de River ante Alianza Lima y confirmó quien será el primer "refuerzo" de su equipo. Se trata de Lucas Beltrán, actualmente en Colón, quien regresará al Millonario para comenzar a entrenarse con el plantel pensando en lo que viene.

Vuelve. Lucas Beltrán.

"Los directivos se están encargando de coordinar con Colón para que Lucas Beltrán esté con nosotros la semana que viene y pueda empezar a entrenar con el plantel", aseguró en la conferencia y agregó: "Todos los años sufrimos las consecuencias con los mercados de pases que se abren en Europa cuando estamos definiendo cosas acá. Siempre estamos en desventaja. Y cuesta traer futbolistas. Pero lo que nos va a pasar con alguna posible salida no es nuevo, aunque no es lo ideal, claro".

El Muñeco, además, expresó que los "jugadores que fueron llegaron tuvieron un periodo de adaptación normal y están en ese proceso. El tiempo les dará mayor confianza a su estabilidad. La primera etapa es difícil, porque se tienen que adaptar a la vida de River, que no es fácil. Pero tengo buenas sensaciones de acuerdo a lo que somos como equipo. Fuimos irregulares como la mayoría, pero no perdemos la memoria. Estoy confiado en que intentaremos mantener la base del equipo y ahí somos fuertes".

Y en ese aspecto resaltó que tener "un estilo y convencimiento es lo más difícil. Ganar o perder se puede dar, pero tener convencimiento de lo que se quiere hacer es muy difícil. Acá se habla mucho del resultado. Pero hay momentos en que no podemos desarrollar nuestra idea porque los rivales también juegan. Pero ante una derrota no puedo cambiar todo. Se puede modificar, corregir. Cuando perdimos con Boca pedí calma. Respeto el análisis resultadista, pero a mi no me confunde", advirtió.