Ugo Carabelli reveló el accidente que sufrió en Roland Garros: lo encontró su coach con la cara ensangrentada

Camilo Ugo Carabelli preocupó este miércoles durante su encuentro de segunda ronda de Roland Garros contra el número 9 del mundo, Félix Auger-Aliassime. Es que el argentino, quien perdió 6-0, 6-3 y 6-4 frente al canadiense, mostró algunos golpes en su cara y, después del partido, salió a aclarar qué fue lo que sucedió.

Camilo Ugo Carabelli explicó las lesiones en su cara.

"Después del partido del otro día me desmayé en la habitación del hotel, se ve que estaba muy cansado, viví mucho estrés, nunca había jugado a cinco sets, nunca había vivido algo así, con tanta gente y creo que fue eso lo que me pasó", expresó Ugo Carabelli en declaraciones a ESPN en referencia al post-partido de primera ronda frente a Aslan Karatsev, que ganó 6-3 4-6 6-4 3-6 7-6(5).

El joven de 22 años llevó tranquilidad por sus lesiones y aseguró: "Me hice unos estudios del corazón al otro día y todos me dieron bien. Cuando vuelva a Buenos Aires me haré más estudios, pero creo que fue un pico de estrés, me desmayé y me levanté así". Según narró, quien lo encontró desvanecido en la habitación del hotel con su cara ensangrentada fue su coach, Leo Olguín.

Ugo Carabelli, quien sufrió una dura derrota en sets corridos frente a un rival que pasa por su mejor momento tenístico, comentó cómo se sintió durante el partido: "No me afectó lo del hombro, quizás en el primer set estaba un poco mareado, en el hombro solo me raspé. No me duele para moverlo, nada, tengo una venda que me pusieron los médicos acá pero no siento nada. Me afectó un poco porque estuve mareado, con dolor de cabeza al principio, pero después ya no. Perder un primer set así con un top ten te juega en contra".

Por otro lado, comentó sobre la experiencia frente a un top ten como Auger-Aliassime: "Había un poco de viento, yo no jugué bien, él me hizo jugar mal. Él me pedía un nivel más alto y yo no tuve un gran día. Él sacó muy bien también, hizo una gran tarea con el saque. Me sirve de experiencia, es la primera vez que juego con un top ten así que la próxima espero estar más preparado".

Finalmente, Ugo Carabelli aseguró que se hará una revisión para saber si le conviene seguir jugando inmediatamente después de su salida de Roland Garros o si es mejor tomarse unos días de descanso: "Primero voy a ver qué onda mi cara, seguramente iré al médico a ver si me recomienda seguir jugando la semana que viene o quizá parar una para que se me desinflame un poco la cara. Si no, iré a Polonia, que hay un challenger ahí, y después veré qué hago".