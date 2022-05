Turismo Carretera: la sorpresiva decisión de la ACTC por los dichos de Agustín Canapino

"Si yo tuviera ese auto, ¿sabés qué? Qué vergüenza, qué vergüenza… (Matías Rossi) viene jugando, se viene divirtiendo. Es un papelón lo que hicieron con ese auto…", esas palabras de Agustín Canapino iniciaron una polémica que ya tiene una sentencia final de parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) del Turismo Carretera. El tetracampeón se sorprendió al saber que su diálogo durante la final disputada en Termas salió al aire y hasta debió presentarse a declarar ante la ACTC sobre el tema.

"Fue una charla privada que jamás imaginé (que pondrían al aire) y que no debería haber salido por TV", dijo apenas terminó la competencia y, cuando se presentó a dialogar con la CAF, reveló que el audio estaba manipulado y cortado por aquellos que manejan la transmisión oficial de Media TV. Ante esto, se revisó el diálogo que aportó Canapino y en las últimas horas emitieron un comunicado con una polémica decisión que no cayó del todo bien en los pilotos.

"De acuerdo al Art. 55 Inc. 07-015, del Reglamento General Campeonato Argentino de Pilotos Año 2022, donde se prohíbe hacer declaraciones que perjudiquen la Imagen del Automovilismo Deportivo y en especial al Ente Fiscalizador ACTC, se comunica a todos los Pilotos, que a partir de la fecha, toda comunicación interna con el Equipo, podrá ser evaluado su contenido durante la competencia y publicado en vivo por la ACTC Media TV", escribieron, dejando en claro que es legal revelar esos audios.

Este mismo artículo fue el que la CAF utilizó para suspender provisoriamente a Diego De Carlo en el TC Pick Up por sus dichos contra los comisarios y Mariano Werner. Otro punto que también quedó en claro es que no habrá sanciones para Canapino, ya que no tendría sustento lógico penar a un piloto con un anexo reglamentario que se anunció después del hecho investigado.

El próximo fin de semana habrá acción del TC en Rafaela y seguramente los pilotos se pronunciarán al respecto de este fallo, por el que deberán cuidarse de más al momento de apuntar o criticar algo relacionado contra los comisarios, como también hacia otras marcas o pilotos.