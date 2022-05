El desopilante pedido de Gallardo a Guardiola tras los seis goles de Julián Álvarez: "Si nos quieren..."

Minutos después de la tremenda goleada de River sobre Alianza Lima, Marcelo Gallardo habló con los medios y fue consultado por la gran figura de la noche, Julián Álvarez, quien marcó seis de los ocho goles millonarios. El Muñeco expresó que el Manchester City se llevará un diamante en bruto pero, ante una repregunta, le envió un mensaje directo a Pep Guardiola.

"Si nos quieren ceder el jugador hasta final del año, no vamos a tener problemas. Y vamos a ser muy agradecidos. Le podemos decir que le vamos a preparar un futbolista que ya está claramente maduro para pegar el salto, pero que le podemos dar un mayor vuelo todavía, pero no me va a escuchar, no me va escuchar el pedido. Pero seríamos muy agradecidos si nos puede dejar a Julián hasta fin de año", dijo el entrenador del club de Núñez entre risas.

Además, se refirió a cómo lo reemplazará: "Se nos han ido muchos a lo largo de este tiempo y hemos intentado sobrevivir a todas esas partidas. Reemplazarlo no va a ser fácil, porque no vamos a encontrar un Julián que venga a ocupar el lugar de Julián. Tenemos que tratar de ser conscientes que juegue octavos y vaya a su nuevo destino".

El delantero cordobés superó a Luis María Rongo (1939), Leopoldo Luque (1976) e Ignacio Scocco (2017), quienes habían marcado cinco tantos en un mismo partido para el club de Núñez. Además llegó a los 51 tantos en River (el máximo anotador de la historia del club es Ángel Labruna con 317) y quedó a 4 del colombiano Rafael Santos Borré (55).