El picante mensaje del padre de Marcos Rojo a la transmisión de la TV: “No van a decir que…”

La consagración de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional sigue dando tela para cortar. El Xeneize logró abrir el marcador en la última pelota de la primera etapa con una gran conexión entre el córner de Sebastián Villa y el potente cabezazo de Marcos Rojo. Atento a esta jugada, y mostrando su fastidio por el análisis de la televisación oficial, el padre del autor del tanto realizó su descargo a través de las redes sociales.

La cuenta de Instagram de Titi Rojo subió un video a su feed minutos después de que se consumó la goleada del equipo de Sebastián Battaglia ante Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Justo en el momento que Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky analizaban lo que dejó el partido, el padre del goleador del domingo dejó su fuerte descargo.

"Le quieren echar la culpa al arquero y no dicen que cabeceaste bien y el arquero se la encuentra ya en la cara. ¿Qué error? se la vio encima, le cabecearon de 10 metros, con una fuerza mal y le quieren echar la culpa al arquero, pobre. No van a decir que fue un golazo, no, nunca. Pero bueno, que sigan hablando mal que nosotros seguimos dando vueltas olímpicas", sentenció.