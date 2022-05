Delfina Thome, la mendocina que hace historia junto a Las Leonas: "En nuestro ADN está..."

Las Leonas no paran de dar buenas noticias al país. En su gira por Europa, las dirigidas por Fernando Ferrara completaron 12 victorias y con un puntaje ideal, se acercan cada vez más al título de la competencia, y con ello, al Mundial de la disciplina, que comenzará el 1° de julio.

En sus obligaciones en la agenda, les quedan solo cuatro partidos por jugar: Países Bajos y luego India, los dos equipos seguidores inmediatos en la FIH Pro League. En esos encuentros finales Las Leonas se pondrán a prueba y buscarán las mejores variantes para continuar con la racha ganadora y con la vara bien alta, de cara a la Copa del Mundo.

Entre las argentinas, la mendocina Delfina Thomé, delantera de 25 años, suma minutos en el campo de juego y se afianza con la camiseta albiceleste.

Delfina Thomé y una mochila cargada de ilusiones.

Desde Alemania, la jugadora del Liceo Rugby Club dialogó con MDZ y plasmó en palabras sus sensaciones, luego de esta impecable trayectoria de Las Leonas en la Pro League.

"Me siento muy cómoda, tanto desde el cuerpo técnico como desde las chicas se ha generado un clima y un compañerismo muy bueno: eso suma un montón. Aunque no parezca, esas cosas hacen que uno mejore el rendimiento. Estoy muy feliz y muy agradecida, disfrutando al máximo, tratando de aprovechar cada minuto adentro de la cancha, concentrada en lo que pide el entrenador y dando lo mejor de mí", explicó Thomé.

En cuando al equipo, la mendocina comentó: "Lo veo muy bien. Los resultados de todas estas fechas hablan por sí solos. Nos concentramos en cumplir lo que nos piden y que se vea reflejado en el juego, de acuerdo al adversario".

-¿Hay una fórmula secreta, un pedido especial de Fernando Ferrara, técnico del equipo, al grupo?

-En especial no, él da la charla, las presiones y demás. Lo otro es sabido por todas: no parar de correr, ser intensas y no dar por perdida ninguna pelota, es decir, ¡lo que esta en nuestro ADN!