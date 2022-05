Revelan la llamativa respuesta de Florentino Pérez a Mbappé cuando le anunció que no iba al Real Madrid: “Han roto la…”

Kylian Mbappé y Florentino Pérez han intercambiando mensajes por WhatsApp este sábado. Tras unos días de silencio absoluto y ya con el Real Madrid temiéndose lo peor, el francés soltó la bomba: "Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid. El club del que he sido fan desde pequeñito. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la final de la Champions".

Ese fue el mensaje de Mbappé que recibió a primera hora de la tarde Florentino Pérez, tal y como desvela Josep Pedrerol. Minutos más tarde, una vez asumido y comentado con su gente de confianza, el presidente del Real Madrid le envió una respuesta.

"Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño. Te deseo lo mejor", escribió Florentino Pérez. Insinúa que la presión a la que ha sido sometido el francés tuvo que ser tan bestia que "no ha podido aguantar".

El presidente del Real Madrid no responsabiliza del todo a Mbappé. En cualquier caso, en el club tenían la esperanza de que el delantero cumpliese su palabra. Ya sólo le quedaba un mes de contrato y se veía luz al final del túnel. Las últimas 72 horas lo cambiaron todo.