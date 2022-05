El video de Villa y Riquelme, juntos en el vestuario de Boca campeón: "Miren con quién estoy"

Sebastián Villa no habló con los medios luego de la consagración de Boca, pero si se mostró muy activo en las redes sociales. El delantero, que está en el ojo de la tormenta por la denuncia de abuso sexual, escribió un posteo en su cuenta de Instagram pero además compartió cómo fue el festejo íntimo del plantel tras la consagración en la Copa de la Liga Profesional.

Y en una de sus historias apareció un Juan Román Riquelme muy sonriente y "saludando a la gente de bello", como escribió el colombiano en el posteo. "Miren con quien estoy", se le escucha decir y luego le realiza el pedido para que el vice interactúe. En su feed personal, además, posteó: "Campeón Otra vez Dios nunca me abandona lo más lindo es compartir esta felicidad con todos los hinchas y mis seres queridos Gracias Dios".

Días atrás, cuando salió a la luz la denuncia contra Villa, Riquelme lo bancó con una contundente reflexión: "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. Con él no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Es una maravilla verlo que hace 2 y medio años no falta a un entrenamiento".

"La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", expresó el directivo y sus dichos fueron repudiados por muchos teniendo en cuenta que evitó hablar de una situación que tiene al colombiano entre la espada y la pared.