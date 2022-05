Revelan el mensaje de Mbappé a Florentino Pérez anunciándole que no iba al Real Madrid: "Espero que..."

La bomba sobre la renovación de Kylian Mbappé hizo mucho ruido en España. El Real Madrid estaba confiado de tener al delantero francés desde la próxima temporada y la negativa cayó realmente mal tanto en los hinchas como en la mesa chica del equipo Merengue. Según cuentan desde Europa, fue el futbolista quien se comunicó con Florentino Pérez para darle la noticia.

De hecho, en el programa "El Chiringuito" revelaron que Kylian le dijo: "Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la final de la Champions".

Minutos antes del duelo con Metz, Mbappé apareció en el Parque de los Príncipes con una camiseta que tenía el 2025 en la espalda y le habló a los fanáticos que lo ovacionaron incondicionalmente desde que llegó procedente del Mónaco, y fue el único que se "salvo" de la dura eliminación que sufrió el equipo de Mauricio Pochettino con el Merengue por la Champions.

En el mercado pasado había sido Mbappé quien pidió salir al Madrid pero los dueños cataríes del PSG rechazaron una oferta de 180 millones de euros procedente del Bernabéu y lo obligaron a jugar una temporada más en París, con la esperanza de convencerlo de renovar, algo que consiguieron y ya se lo comunicaron al mundo del fútbol.