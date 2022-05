La reacción de Leo Messi a la renovación de Mbappé con el PSG que sorprendió a todos

"Con Kylian al principio fue raro, porque no sabíamos si se quedaba o si se iba. Él estaba con sus cosas... Y bueno, por suerte de a poquito nos vamos conociendo más, tanto adentro como afuera del campo y nos llevamos espectacular". Dos meses después de su llegada al PSG, que revolucionó a París y al fútbol mundial, Lionel Messi contaba cómo era su relación con Kylian Mbappé, la estrella del club parisino que finalmente se había quedado en el equipo tras coquetear con el Real Madrid. Un vínculo que arrancó frío y que con el paso de los días se fue haciendo más cercano.

Diez meses después de aquel arribo cinematográfico de Leo a la Ciudad del Amor, la relación entre M y M pasa por su mejor momento. Tal es así, que según pudo saber MDZ la reacción de Messi a la renovación de Mbappé con el PSG fue la mejor y lo entusiasma de cara a su futuro entre Torre Eiffel y Arco del Triunfo: el astro argentino quiere ir por la revancha en la Champions League y qué mejor que hacerlo en compañía del crack francés.

Antes de la bomba que hizo explotar Mbappé al comunicarle al presidente del Real Madrid que había decidido renovar con el PSG, Messi estaba deseoso de que Kylian pudiera continuar en el equipo, según confían en su entorno íntimo. El tridente que forman Messi, Mbappé y Neymar goza de muy buena salud puertas para adentro y el nuevo DT que se ponga al frente de ellos -porque la salida de Pochettino sería un hecho- tendrá el desafío de lograr un Paris Saint-Germain con funcionamiento colectivo, que no dependa de la genial de alguno de ellos para torcer un trámite, sino que sus apariciones sean la frutilla del postre de un equipo que ofrezca garantías.

Messi y Mbappé irán por la revancha en la Champions League.

El deseo que no se le puso hacer realidad a Lionel Messi es el de la continuidad de Ángel Di María, quien finalmente partirá en busca de nuevos rumbos, con la Juventus picando en punta. Pero sí espera con expectativa que Leandro Paredes pueda continuar en el club parisino. El propio ex Boca dijo que más allá de los rumores él no tiene ganas de cambiar de equipo porque está muy cómodo en el PSG.

Después de tantas especulaciones, finalmente el PSG mantendrá a sus tres diamantes jugando con la misma camiseta al menos por una temporada más. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero desde este momento el Paris Saint-Germain, con Messi, Mbappé y Neymar en sus filas, esperará por su propia Copa del Mundo: la Champions League 2022/23.