Polémica frase de La Volpe sobre el Boca de Battaglia: “Si fuera hincha diría que…”

Ricardo La Volpe defendió su gestión en el Boca de 2006 que perdió el Apertura de esa temporada en un desempate con Estudiantes, tras desperdiciar una apreciable ventaja en la tabla. “Me dejó mal”, admitió el ex arquero de Banfield y San Lorenzo durante una entrevista de TNT Sports en CNN Radio.

“No pudimos ser campeones por ese famoso punto que nos faltaba en las últimas dos fechas. Perdimos con Belgrano y Lanús. Estudiantes nos alcanzó y nos ganó el desempate”, recordó. Luego, agregó: "Con Boca perdimos el campeonato, pero todos se olvidan de que me costó salir jugando y explicarle a la gente qué es una línea de tres”.

Acto seguido, La Volpe amplió: “Decían que cambié el sistema de Basile y yo dije que no estaba Insúa. Los analíticos y los que ven fútbol se equivocaron en no defenderme un poco y decir ‘señores, se jugaba 4-3-1-2, mirá Basile, tenía un enganche’. Algunos me puteaban en la calle porque no puse a Riquelme. Yo decía: ‘¿Pero este está loco o qué le pasa?’. Si yo nunca tuve a Riquelme". Cabe aclarar que Román volvió a Boca en el 2007 tras su paso por Villarreal de España.

La Volpe, quien integró como tercer arquero el plantel argentino que conquistó el Mundial 78, se refirió a la búsqueda de entrenador por parte de San Lorenzo: "No están solamente los dirigentes. Hay un director deportivo que se sobreentiende que sabe de fútbol y es el que tendría que buscar al entrenador. Y es muy importante saber qué quiere San Lorenzo”.