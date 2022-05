El fuerte posteo de Diego Díaz tras la renuncia de Tinelli a San Lorenzo: "Basta de..."

"Dirigentes, la c... de su madre, a ver si se dan cuenta que nos los quiere nadie". La canción, con los brazos apuntando al palco presidencial, sonó una y otra vez en el Pedro Bidegain en los últimos meses, junto con otras que inundaban de insultos a Marcelo Tinelli, otrora presidente en licencia de San Lorenzo, y Matías Lammens, vice 2°. Los hinchas cuervos, en su gran mayoría, querían que el conductor televisivo diera un paso al costado y que el actual ministro de Turismo y Deportes de la Nación hiciera lo propio. Y horas antes de que se terminara su licencia, el animador de ShowMatch anunció su renuncia a través de las redes sociales.

"Mil disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que me requiere un trabajo full time", expresó el hombre de Bolívar en su comunicado. Y agregó: "Jamás permitiría que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional, hoy también me ponen un freno en este proyecto", dejando en claro que su entorno más íntimo fue clave en su decisión, tal como informó MDZ.

Tras conocerse la renuncia del presidente cuervo, Diego Díaz, excompañero de Tinelli en los comienzos de VideoMatch y fana de San Lorenzo, expresó sus sensaciones a través de Instagram Stories. Y no fue en sintonía con la de la mayoría de los simpatizantes del club de sus amores. "Gracias, Marcelo Tinelli", destacó, arrobando al propio empresario. "Nada que festejar, ¡a ocuparse del club ya!", imploró, junto con un emoji de llanto.

El posteo de Diego Díaz tras la renuncia de Tinelli.

"Algunos festejan, para mí es otro día de doloroso para mi club. Este es momento de estar todos juntos y sacar a nuestro San Lorenzo de esta situación. Se va @marcelotinelli, que hizo cosas MAL. ¡Pero también hizo MUCHO BIEN! MUCHO. Basta de ingratitud. Yo quería que se quedara, hasta para solucionar las cosas mal hechas. Ya está. Se fue. NO SERÉ INGRATO. NADA QUE FESTEJAR", agregó Diego Díaz en una historia que tiene la noticia de la renuncia de Tinelli en el centro del posteo.

Con Carlos Arreceygor como presidente y Matías Lammens de vice, San Lorenzo intentará ordenar sus cuentas en rojo y reencausar el fútbol profesional de un club que vive tiempos de crisis y tiene por delante un claro objetivo: sumar puntos para que el Cuervo no se encuentre peleando por evitar el descenso en la próxima temporada.