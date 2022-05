¿Boca o River? La bomba de Oriana Sabatini sobre Paulo Dybala: "Arde Troya si va a…"

El futuro de Paulo Dybala es una incógnita. No renovó su contrato con la Juventus y se lo vincula con algunos clubes de España. Sin embargo, este lunes, Oriana Sabatini fue invitada al programa radial Perros de la Calle que se emite por Urbana Play y Andy Kusnetzoff fue directo: "¿A Boca no viene no?, por las dudas". Y la pareja de la Joya reveló una divertida situación.

"Antes de ir a Boca, yo creo que mi padre... arde troya. Mi papá lo único que quiere es traerlo a River, es algo hablado todas las semanas. Creo que le manda mensajitos y él se caga de risa", confesó entre risas y aclarando que seguramente continuará un tiempo más jugando en Europa. Hay que aclarar que la pregunta hecha por el conductor tiene un motivo y es que existen fotos de Paulo con la camiseta Xeneize. De hecho, en diálogo con el streamer Ibai Llanos, eligió entre ambos con una confesión.

"Me metés en un compromiso muy grande. Te digo porque mi padre era fanático de Boca, y mi madre es de River. Obviamente el fútbol siempre nos los transmitió nuestro padre. A su vez, yo tengo un hermano de River y otro de Independiente. Pero siempre miraba fútbol con mi padre", expresó y dio a entender que su corazón estaba más cerca del Xeneize que de Núñez.

Entre los clubes que suenan como interesados para quedarse con Dybala, que necesita seguir en la máxima competencia para tener chances de estar en Qatar, aparecen Atlético Madrid, Arsenal, Manchester United, Newcastle y Tottenham, y el Inter parece que también se meterá en la pelea.