Rubén Insúa será el nuevo técnico de San Lorenzo y llega con un ayudante "famoso"

Luego de saber que tener nuevamente a Néstor Gorosito en San Lorenzo, todos los cañones apuntaron a Rubén Darío Insúa. El Gallego fue uno de los primeros que se reunió con Matías Caruzzo, coordinador de fútbol, y algunos directivos, y tras el cara a cara quedaron muy conformes con el proyecto propuesto por el DT que ya tuvo un paso por Boedo en la temporada 2002/03.

Entre los nombres que aparecían como candidatos estaban el Cacique Medina, Martín Palermo, Juan Ramón Carrasco y el Kily González, entre otros. El sentido de pertenencia mostrado por Insúa también pesó en la balanza al momento de tomar una decisión que en las próximas horas será oficializado por la institución.

Durante su ciclo anterior, ganó la Copa Sudamericana 2002 y promovió gran cantidad de juveniles. "Me gustaría volver a dirigir en San Lorenzo. Es el club en el que me crié y es mi segunda casa", había dicho en radio Del Plata tiempo atrás y su gran deseo finalmente se cumplirá.

Otro dato curioso es que en su cuerpo técnico estarán Roberto "Lute" Oste y Fabián García, quien protagonizó un episodio viral con Ricardo Caruso Lombardi. Aquel día, el técnico y el en ese momento ayudante de campo de Leonardo Madelón, se agarraron a piñas en plena calle y debió intervenir la policía, pero también inmortalizó la frase "no me midás, no me midás".