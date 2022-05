La revelación de Joan Laporta sobre Mbappé que sorprende a Barcelona y retumba en París

Joan Laporta repasó la actualidad de Barcelona. Dejó muy claro que, si activan una o dos de las palancas económicas antes del 30 de junio, dejarán prácticamente saneada la economía del club y podrán afrontar el mercado con garantías. No ha querido hablar de nombres propios porque admite que ahora todos los esfuerzos están centrados en la situación financiera, pero puso como ejemplo las exigencias de Kylian Mbappé con un palito encubierto para el París Saint-Germain.

"Hay jugadores en los que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsiona la estructura salarial y nos dispara otra vez el gasto, y no puede volver a pasar. Hay que ser todos conscientes y es una cosa que estamos inculcando en el club en todas las áreas. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Mbappé está pidiendo 40-50 millones netos. Quiere 50 netos. Mbappé está a un nivel de los super tops", explicó el directivo.

Que en la misma línea siguió, con una frase que retumba en París: "Después no ganan Champions ni uno ni otro. Hablar de sueldos de 25, 30 o 40 netos no lo haremos. Sería un agravio comparativo para jugadores que están llamados a ser referencia en el mundo del fútbol que están en el Barça y están empezando. No lo vamos a hacer ni queremos".

No quiso hablar tampoco del posible fichaje de Robert Lewandowski y confirmó que está conforme con la renovación que realizó el entrenador en el plantel, pero que necesita más jerarquía: "Xavi sabe que tiene muy buenos jugadores, pero hemos de tener un equipo más competitivo. Pero la prioridad es la economía. La situación que heredamos no se arregla en un año. Igual tenemos la habilidad de arreglarlo con una temporada y eso sería extraordinario".