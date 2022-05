Gabriel Gómez, DT de la Lepra, y el duro momento familiar que atravesó: "La pasó mal y hoy está recuperada"

Los triunfos siempre son bienvenidos y más tras la racha negativa de dos derrotas consecutivas que acarreaba Independiente Rivadavia. Gabriel Gómez, director técnico de la Lepra, festejó la victoria de su equipo por duplicado, luego de días difíciles que le habían tocado afrontar luego del accidente doméstico sufrido por Pilar, su esposa. El Comandante no viajó al encuentro de la semana anterior ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y volvió para conducir a su equipo en el 1-0 ante Atlético Rafaela.

Luego de volver a sumar de a tres, ante la Crema en el estadio Malvinas Argentinas, el DT encaró su diálogo con los medios con un sincero mensaje. "Personalmente viví un momento difícil. Aprovecho para agradecerle a todos ustedes por el respeto que me tuvieron estos días. Al hincha de Independiente que me hizo sentir el cariño que me hace sentir siempre. A la gente amiga de Mendoza, mis colegas y los jugadores, que si bien no consiguieron el triunfo en Madryn se brindaron y pusieron todo. Les agradezco de corazón a todos los que se preocuparon y me respetaron en este momento que no fue fácil".

Además, le dedicó el triunfo a Pilar, luego del difícil momento que atravesó: "Seguramente lo vio. La pasó mal y hoy está recuperada y en muy buen estado. Que lo disfrute, este triunfo también es para ella. En ese momento pensé que se recupere Pilar y en estar al lado de mis hijas, en tratar de contenerlas. No sabía cómo seguía mi situación hasta que se recuperara. Aprovecho para en nombre de toda la familia agradecerle a todos".

Para finalizar, Gómez realizó un breve análisis de lo sucedido dentro del campo de juego: "Teníamos que ganar el partido, el equipo sin brillar ganó bien, siendo sólido. No nos convirtieron y eso es importante, veníamos de que nos metieron seis goles en dos partidos. Lo ganamos porque fuimos sólidos. golpeamos en el momento justo al finalizar el primer tiempo. No sufrimos el partido, salvo lo último en alguna pelota parada".

La próxima semana, en el marco de la decimosexta fecha de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia viajará a Tandil para visitar a Santamarina. La Lepra trepó a los 18 puntos y se encuentra ocupando el 21° puesto de la tabla de posiciones, a cuatro unidades de puestos de clasificación al Reducido.