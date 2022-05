El Bambino Pons reveló una pelea desconocida entre dos jugadores en el Mundial 86: "Se tiraron un par de manos"

Juan Manuel Pons, más conocido como el Bambino, logró marcar un antes y un después con los relatos de los partidos de la Premier League los fines de semana a la mañana. El relator, lejos de pasar desapercibido, es recordado porque cada vez que hay un gol, además de gritarlo, comienza a cantar una canción alusiva al tanto que acaba de marcarse. La mezcla del canto con una música de fondo lo marcó para el resto de su rica carrera periodística. En diálogo con Infobae, Pons reveló detalles de la intimidad del plantel campeón del Mundial de México 1986, con el que tuvo la posibilidad de compartir el día a día desde adentro como periodista.

"Éramos obsecuentes y consecuentes de ese equipo, no tengo empacho en decirlo. Éramos alcahuetes de los jugadores y el técnico. Nos sentíamos parte sin haber ganado un carajo. Hoy te puedo contar que Bilardo sacó a Borghi del equipo porque en medio del partido contra Italia le pidió que corriera a Vialli y a Cabrini. El Bichi le respondió “correlo vos” y no jugó más. Y hubo una pelea en el vestuario entre Valdano y Garré que no muchos conocen", disparó el Bambino.

A la hora de ahondar en detalles, recordó: "Lo voy a contar porque ya prescribió. Los muchachos eran muy criticados por Clarín y Carlos Juvenal, de La Nación. Y después de una victoria cantaron “llora Constancio Vigil (N de la R: dueño de El Gráfico en ese entonces), llora también Juvenal, la vuelta vamo’ a dar, somos campeón mundial”. Valdano, que estaba medio desenfocado en ese grupo pero se terminó acomodando, pidió que pararan de cantar eso y gritó que eran unos 'retrógrados'".

"Ahí saltó Garré y le contestó “vos y tus palabras raras, filósofo de mierda”. Y se tiraron un par de manos ahí arriba de los banquitos del vestuario que se ven en la película Héroes. Los paró Pachamé, Diego siguió festejando y no pasó a mayores. Esa perla hoy sería una explosión. Yo al Mago (Garré), al Ciruja, lo adoro", detalló Pons.

Para finalizar, sin pelos en la lengua, contó su verdad sobre la relación entre Valdano y Bilardo en la previa de la máxima cita mundialista de 1990: "Me había hecho amigo, pero me tachó por efecto dominó por ser amigo de Bilardo. A Valdano no lo sacó Bilardo del Mundial 90, lo sacó la FIFA. Él trabajaba como comentarista y criticaba a Joao Havelange. Bilardo lo fue a buscar en el 89 para la Copa América y le dijo que tenía que volver. Vino a Buenos Aires y se entrenó de forma particular en un gimnasio y con el Doctor en Ezeiza. Cuando fueron a la gira de Israel, Grondona le pidió a Bilardo que lo bajara de la lista. Maradona no quería jugar el Mundial cuando se enteró. Carlos, para no desoír a Grondona, lo borró. Esa fue la verdadera historia".