La respuesta de Mbappé sobre su futuro que llenó de optimismo a los dirigentes del Real Madrid: “Mi decisión…”

Kylian Mbappé fue distinguido en la gala de la UNFP por tercera vez consecutiva en su carrera como el mejor futbolista de la Ligue 1 y volvió a meterse dentro del once ideal del torneo; junto a tres compañeros más del PSG, entre los cuales no se encontraba a Lionel Messi. Aún así, la noticia más destaca alrededor de esta entrega de premio fue la confirmación del propio Mbappé de que su decisión acerca de su futuro no solamente es próxima, sino que también está casi cerrada.

En diálogo con L´Equipe, el 7 de la Selección Francesa y -por ahora- del PSG aseguró que el estado de su decisión es casi final y que la misma se hará pública antes de los partidos de su selección nacional por la Nations League ante Dinamarca y Croacia a principios del mes de junio. "Daré mi decisión muy rápido, ya casi ha terminado. Mi elección está casi hecha. Será antes del encuentro de la selección de Francia, mucho antes".

Los máximos candidatos a hacerse con los servicios del francés para la próxima temporada son el PSG y el Real Madrid, los cuales vienen haciendo todo lo posible puertas adentro y afuera desde hace mucho tiempo para seducir al jugador. Los rumores que unen a Mbappé con los Merengues son muy fuertes, en especial en el pasado mercado de pases cuando parecía inminente un acuerdo entre clubes que finalmente no se terminó dando.

Actualmente, es justamente el equipo madrileño el favorito para quedarse con el jugador y en España están más que ilusionado con estas últimas declaraciones, muy expectantes de su inminente decisión final en las próximas semanas.