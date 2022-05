Copa de la Liga, Premier League, Serie A y más: a qué hora y cómo ver en vivo las definiciones de las principales ligas

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:00Semifinal - Argentinos Jrs. vs TigreESPN PremiumTNT SPORTS

SERIE A

07:30Bolonia vs SassuoloESPN Extra

10:00Napoli vs Genoa

13:00Milan vs AtalantaESPN

15:45Cagliari vs InterESPN

PREMIER LEAGUE

08:00Tottenham vs BurnleyESPN

10:00Aston Villa vs Crystal Palace

10:00Leeds Utd. vs Brighton

10:00Watford vs Leicester

10:00West Ham vs Manchester CityESPN

10:00Wolves vs Norwich

12:30Everton vs Brentford

LIGA DE ESPAÑA

14:30Ath. Bilbao vs Osasuna

14:30Atlético Madrid vs SevillaESPN Extra

14:30Cádiz vs Real Madrid

14:30Getafe vs BarcelonaESPN 2

14:30Levante vs Alavés

14:30Mallorca vs Rayo Vallecano

14:30Real Betis vs Granada

14:30Villarreal vs Real Sociedad

PRIMERA NACIONAL

15:00Instituto vs Def. de Belgrano

15:30Flandria vs Dep. Riestra

15:30Sacachispas vs Brown de Adrogué

15:30Temperley vs Güemes

16:30Estudiantes RC vs San Telmo

16:30Alvarado vs Chaco For Ever

17:00Ind. Rivadavia vs Atl. Rafaela

17:10CA Mitre vs ChacaritaTYC SPORTS

18:00Ferro vs Guillermo Brown

19:10Gimnasia Jujuy vs BelgranoTYC SPORTS

NBA

20:00Philadelphia 76ers vs Miami Heat

22:30Dallas Mavericks vs Phoenix Suns

ESPN KNOCKOUT

21:00Elvis Torres vs Erik EncimaESPN 2

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

09:30Vitesse vs AFC AjaxESPN Extra

HEINEKEN CUP

11:00Racing 92 vs La Rochelle

PRIMERA C

15:30General Lamadrid vs Excursionistas

SUPERLIGA AMERICANA

18:00Cobras vs Jaguares XV