Sin pelos en la lengua, Leonel Miranda liquidó la actuación de Boca: "No hicieron nada..."

Racing fue claro dominador del partido ante Boca en cancha de Lanús, pero pecó de falta contundencia y se quedó en las puertas de la final de la Copa de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Fernando Gago cayó 5-4 en la definición por tiros desde el punto penal. Una vez consumada la eliminación, Leonel Miranda apuntó con todos sus cañones a la actuación del equipo comandado por Sebastián Battaglia.

"Nos vamos con las manos vacías, no hicieron nada para ganar. Todo el partido fue de nosotros, me da bronca. Tienen eso que los hace jugar así y ganar, lamentablemente. Hoy nos vamos muy tristes", comenzó el número 19 de la Academia, quien no participó de la definición desde los doce pasos.

"Hicimos todo. Atacamos, jugamos, metimos y controlamos el partido. No tengo palabras, estoy muy triste. Ahora tenemos que hacer el duelo de este partido, la verdad que es duro. Tenemos un grupo bárbaro. Nos vamos con una derrota por penales, pero contentos porque el grupo dejó todo", analizó.

Para finalizar, sentenció: "Durante todo el campeonato hicimos las cosas muy bien y no perdimos. Nos vamos con bronca, pero orgullosos de este grupo y esta camiseta. Este grupo va a quedar en la historia de Racing por como juega, por lo que se entrega y por el gran grupo que somos".