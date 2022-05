El palazo de un DT del fútbol argentino a Gallardo: “A él nunca lo superan, nunca pierde bien, es un…”

Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero pasó por la pantalla de TyC Sports y dejó varios títulos interesantes, sobre todo ligados al Boca de Sebastián Battaglia pero también al River de Marcelo Gallardo.

Rondina le dejó un palito a Marcelo Gallardo: "Es vivo para declarar, no lo superan nunca a River. Nunca pierde bien. Lo superan pocas veces y no lo dice, no lo reconoce". Sin embargo, aclaró sobre los enfrentamientos contra él: "Me noqueó. me pegó dos piñas y me noqueó", explicó ante la dura caída del conjunto Millonario frente a Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Luego, Rondina se refirió al conjunto Xeneize: "Cuando jugamos con Boca le dije a Battaliga: 'No sé cómo haces para aguantar'", haciendo referencia a las continuas críticas que recibía en ese momento el entrenador del Xeneize.

"Yo creo que está acostumbrado. Él se crió en Boca y sabe como es, quizás a otro técnico lo hubiera superado la situación", completó. Y cerró entre risas: "Yo creo que no prendió la tele, radio, no puso nada. Creo que ni abrió la heladera, porque si la abría le decía: 'Se va de Boca Battaglia'".