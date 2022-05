Picantes tuits de un reconocido actor fanático de River contra Gallardo: "Muñeco, estoy al plato de..."

La eliminación a manos de Tigre, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, calo hondo en el mundo River teniendo en cuenta que era una fija su avance a las semifinales ya que todos estaban esperando que se diera una nueva final con Boca. El principal apuntado de las críticas fue Marcelo Gallardo y Jean Pierre Noher se sumó a los reclamos en las redes.

El reconocido actor, fanático del Millonario, hizo catarsis en Twitter y escribió: "Muñeco amado, primero, todo el apoyo de siempre, eterno. Segundo, mini opinión de un cuatro de copas: los que nos ganan, contadas veces nos superan, cuando perdemos, perdemos por detalles, errores no forzados, regalos, pecamos hace mucho de regalar oportunidades".

"Ya sé, con el diario del lunes todos somos Ferguson (por el histórico DT de Manchester United), pero es más que evidente y corregible. No tenemos jugadas preparadas de pelota parada y en defensa no resolvimos nunca cómo resolverlas. Centro cruzado en contra, etc. Para tener oportunidades en la Copa digo", escribió en otro mensaje, que luego eligió borrar.

Los picantes tuits de Jean Pierre Noher: el segundo luego lo borró.

De igual manera, subió uno más con una frase que marca su enojo: "Muñeco, te tengo de fondo de pantalla, te admiro y quiero y sé que lo tuyo recién empieza, solo estoy al plato de regalar campeonatos cuando claramente se ve que tenés todo para lograrlo. Perdón, sigan con lo importante. Perdón, saludos a toda la jaula gallina querida".