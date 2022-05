La tajante respuesta de Gago sobre qué le genera enfrentarse a Boca con su Racing

Fernando Gago, entrenador de Racing, aseguró que "salió todo lo trabajado", en referencia al rendimiento colectivo mostrado por su equipo en la goleada por 5-0 ante Aldosivi, resultado que dejó a "La Academia" en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.



"Salió todo lo trabajado. Me gustó la entrega con la que jugaron. Ahora hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido", declaró Gago en conferencia de prensa.

Además, al entrenador de la Academia le consultaron sobre las sensaciones sobre un posible partido frente al Xeneize en las semis (la pregunta fue antes del partido en el que Boca le terminó ganando a Defensa y Justicia), y fue tajante: "Yo soy técnico de Racing, me debo a esta institución. Hoy no me genera nada", aseguró Gago.

"El equipo tiene una idea de juego y trata de demostrarla en cada partido. Hoy nos impusimos durante todo el encuentro", agregó sobre la goleada a favor ante el "Tiburón" de Mar del Plata en el Cilindro de Avellaneda.