La revelación de Zielinski sobre los penales que encendió a los fanáticos de Estudiantes

Estudiantes de La Plata fue eliminado por Argentinos Juniors en los penales tras empatar 1 a 1 en los noventa minutos. El equipo platense no tuvo un buen partido y luego de la derrota, Ricardo Zielinski analizó lo sucedido. "No ha sido un partido bueno en líneas generales", reconoció y luego reveló un detalle que causó malestar en los fanáticos del León: "No hemos practicado los penales. Es un proceso de saber cómo estas en el momento de ejecutar".

"Esto no va a quitar todo el esfuerzo que hemos hecho para continuar en carrera. Por más que trate de poner excusas, hoy era un partido que podía caer para un lado y para otro. Es la segunda vez que nos pasa lo mismo. Hay que seguir para adelante porque esto sigue. Hay que pasar rápido tanto lo bueno como lo malo. No tuvimos una buena versión", agregó.

En los minutos finales del partido, el Ruso metió en la cancha a Jorge Morel quien falló el quinto penal. Al respecto, dijo: "Morel ingresó porque estaba para patear. La vida a veces no es justa, pero jamás voy a poner una excusa. El partido podía caer para un lado o para el otro. Todos quieren salir campeón pero sólo sale uno".