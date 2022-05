La noticia que celebra Scaloni a menos de un mes de la Finalissima entre la Selección argentina e Italia

Cada vez falta menos para volver a ver a la Selección argentina en acción. El primero de junio, en el estadio de Wembley, el equipo comandado por Lionel Scaloni se medirá ante la Selección de Italia en el marco de la Finalissima, duelo que cruzará al campeón de América, con el campeón de Europa. Para dicho encuentro, el DT podrá contar con un jugador que ya imaginaba descartado.

Previo al duelo con el elenco italiano, los jugadores de la albiceleste aprovecharán los últimos días del mes de mayo para realizar una serie de entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera posible a la Finalissima. En este contexto, la mayoría estará licenciado en sus diferentes clubes producto del fin de la temporada.

A inicios del mes de abril Leandro Paredes fue intervenido quirúrgicamente producto de rotura en la inserción del abdomen (también fue afectada la zona del aductor). El mediocampista del París Saint Germain atraviesa una gran recuperación y podría formar parte de la delegación argentina para uno de los últimos partidos previos al Mundial de Qatar 2022.

"Estoy muy bien, mucho mejor de lo que creía para el tiempo de recuperación que llevo. Estoy con mucho menos dolores y poco a poco poniéndome de la mejor manera para ver si llego a la final. La verdad que no es fácil, los tiempos no juegan a mi favor, pero lo intentaré. Mi idea es estar en la final, me arriesgaría", manifestó el volante en diálogo con el periodista Julián Giacobbe.