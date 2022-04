“Cuando nos estábamos yendo al descenso llegaba de jugar y lloraba”: la confesión de un jugador clave de la Selección argentina

Sin lugar a dudas, es uno de los máximos aciertos de la era de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina. Nicolás González no necesitó tiempo de adaptación para rendir con la camiseta del seleccionado nacional, se ganó rápido el puesto y fue integrante del plantel campeón de la Copa América de Brasil 2021. Atendiendo el gran presente que atraviesa, el polifuncional jugador dialogó con ESPN y contó detalles nunca antes revelados de su carrera.

Sobre sus primeros pasos en el fútbol europeo, manifestó: "Mis viejos estuvieron conmigo, yo sufrí los tres años, pero más el primero en el Stuttgart. Empecé a hacer goles en los amistosos y en el campeonato estaba el arco bloqueado y terminamos descendiendo. Allá no lo sufren como nosotros".

Además, realizó una profunda revelación sobre el modo en el que vive el fútbol: "Llegaba de jugar y me ponía a llorar porque veía que a los alemanes les daba todo lo mismo y a mí no. Por suerte tuve a mi familia, porque no era fácil llegar solo a Alemania y les agradezco mucho por estar conmigo".

Cambiando de tema y recordando la obtención de la Copa América, ante Brasil en el Maracaná, expresó: "Se nos dio la posibilidad de ganar la Copa que fue algo maravilloso y único que hace tiempo no se daba. Cuando terminó el partido, salí corriendo a abrazarlo a Leo".

Para finalizar, se refirió a su fanatismo por River: "Mi familia es toda de River. Cuando fuimos a jugar con Uruguay, Lucas (Martínez Quarta) me llevó la camiseta de River, no me lo esperaba la verdad. Es más, con el Chino lo estábamos molestando a Torreira (hincha de Boca) de llevarlo a jugar con nosotros a River".