La millonaria suma que desembolsará Barcelona por un rival de la Selección argentina en Qatar 2022

El goleador polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski, recibió una oferta del Barcelona de España por un contrato de tres años con una ganancia de 8.000.000 de euros por cada uno de ellos, anunció hoy la prensa catalana. De esta manera Xavi Hernández tendría la posibilidad de seguir armando un plantel competitivo con el claro objetivo de que la institución vuelva a estar en los primeros planos a nivel internacional.

El presidente de Barcelona Joan Laporta ha elegido a Lewandowski como el delantero que desea para la próxima temporada, el polaco quiere irse del Bayern Munich y todo parece indicar que España será su próximo destino, indicó Mundo Deportivo. El polaco es el elegido de la directiva debido a que contratar al noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland es imposible debido a su alto precio y a que todos los grandes de Europa lo están siguiendo de cerca para contratarlo.

No obstante, el máximo problema que presenta el pase es la negociación con el Bayern Munich, que no quiere perder a su principal estrella sin tener un reemplazante de contratado. El elenco alemán está en jaque debido a que el contrato de Lewandowski, que enfrentará a Argentina en el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado polaco, termina dentro de dos meses y si no lo vende podrían perderlo como agente libre sin recibir dinero.

El atacante, de 33 años, es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad y es un perfil que necesita Xavi Hernández para poder medirse ante los mejores equipos de Europa en la UEFA Champions League.