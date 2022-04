La bronca del técnico de Vélez por jugar ante Boca con 46 horas de descanso: "Llegamos en..."

Desde hace algunos años, los partidos entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield no son uno más dentro del fútbol argentino. Con la llegada de Mauro Zárate al Xeneize, los encuentros entre los equipos de La Boca y Liniers estuvieron cargados de polémica y morbo a su alrededor. Ya sin el delantero entre las filas boquenses, se creía que la tensión entre los clubes bajaría pero esto no fue así: el polémico horario dispuesto para el duelo de este fin de semana reavivó viejas asperezas y en el Fortín, que perdió por 4 a 1 contra Estudiantes en el primer partido de la Copa Libertadores, la bronca está presente por no tener descanso suficiente de cara a la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

La polémica entre Boca y Vélez se instaló debido a que el partido se disputará este sábado a las 21:30 en el José Amalfitani. Esto significa que los jugadores velezanos tendrán menos de 48 horas para descansar luego de la dura caída frente a Estudiantes por Libertadores en la noche del jueves. Por esta razón, Julio Vaccari estalló en conferencia de prensa y dejó una fuerte frase con respecto al Xeneize: “Llegamos en desventaja al partido con Boca, con un tiempo de descanso que no está bien”, aseguró el interino que fue ratificado en su puesto tras la salida de Mauricio Pellegrino.

Luego, Vaccari, que el fin de semana pasado debutó con victoria frente a Lanús, agregó que tendrá que esperar para saber qué jugadores estarán disponibles para enfrentar a Boca: “Veremos cómo se recuperan los muchachos que jugaron hoy y decidiremos, pondremos lo mejor que tenemos. Y después pensar en el partido con Bragantino, que será muy importante. Velez es muy grande, hay que salir a ganar todos los partidos. El próximo con Boca será de esa manera”.

Por último, el entrenador de Vélez hizo autocrítica y reconoció que Estudiantes fue muy superior en el partido que se disputó en el Estadio Uno: “Perdimos en el juego aéreo, fue algo que habíamos trabajado en los entrenamientos pero lamentablemente no lo pudimos controlar y fueron superiores. Es el apartado que más sabíamos que había que tener cuidado. No hay excusas, son mejores, tendremos que mejorar”, afirmó.