Bomba en Boca: ¿hay un audio de una figura del equipo criticando a Battaglia? "Esperaba mucho más"

Como si hicieran falta focos de conflicto en Boca Juniors, en las últimas horas el Mundo Xeneize se vio convulsionado por la información que lanzó un histórico periodista boquense: Javier Simone, comentarista de Somos Boca, transmisión partidaria que lleva 22 años en el aire, lanzó una bomba en el programa de los mediodías de TyC Sports. "Benedetto no lo banca a Battaglia. Hay un audio dando vueltas con cuestionamientos al técnico. Pero no es el único (que lo cuestiona). Descree del técnico porque descree de su trabajo o de ciertas cosas que debería modificar y no pasa", lanzó el panelista invitado al ciclo de Hugo Balassone.

"Yo no tengo los audios. Pero todo el mundo habla con todo el mundo, y si contás algo y das apreciaciones a alguien cercano a vos...", agregó Simone. Acto seguido, Chapu Braña, exjugador y panelista del programa, criticó la actitud del periodista. "Si dicen que hay audios y después no los tienen no digan nada, muchachos. Te lo digo a vos", le dijo el exmediocampista campeón con Estudiantes señalando a su compañero de panel. "Yo después te cuento todo afuera del aire, quedate tranquilo", fue la respuesta de Simone.

"Benedetto descree del trabajo de Battaglia, pero no es el único. Son varios, algunos no son líderes y también descreen. Yo no vengo a mentir, no acostumbro hacer eso. No trabajo ni para un directivo ni para Riquelme ni para los jugadores ni para el técnico de turno", agregó el periodista de Boca.

Benedetto volvió a Boca y se mostró como uno de los líderes del plantel.

"El entrenador perdió el plafón desde el momento en que te das cuenta de que los jugadores entre ellos hablan y lo que le dijo Almendra o no ("Ganaste todo, pero como DT sos un desastre") es algo que está en el ambiente. No me refiero a que le armen el equipo, sino a lo que conoce o no del trabajo. Cuando un futbolista viene de Europa y adquirió conocimientos como Benedetto, en esa visión que trajo de afuera se dio cuenta de que este técnico no es lo que él esperaba. Esperaba mucho más. Y por supuesto que lo va comentando, y otro le suelta otra cosa y los pibes cuentan lo que era el DT en Reserva, esto es lo que tiene Battaglia hoy, hundido por la falta de resultados", cerró Javier Simone, plantando una bomba más en Boca a punto de explotar.