Almendra rompió el silencio tras su pelea con Battaglia con una fuerte frase: "Quiero..."

Luego del escándalo de su pelea con Sebastián Battaglia a principios del mes pasado, Agustín Almendra volvió a jugar con la Reserva de Boca y metió el gol de la victoria. Apenas terminó el partido, el juvenil de 22 años habló con ESPN F12 y reconoció los errores que cometió: "Fue un momento de calentura, yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, por suerte eso quedó atrás para mí y ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas. La verdad que sí. Me sentí muy mal con lo que pasó, ojalá pueda tener otra oportunidad. Ojalá pueda sumar minutos acá, o sino en otro club, pero quiero jugar acá. No pude cruzarme con Battaglia, tenemos distintos horarios y es difícil. Estoy pagando en Reserva lo mal que hice, no tengo problema de seguir jugando en Reserva pero quiero estar con la Primera", explicó el mediocampista.

A su vez, Almendra se mostró triste por lo que sucedió con Battaglia y aceptará cualquiera sea la decisión del entrenador: "El problema no fue con el DT, el tema fue de afuera. Por eso estoy arrepentido de todo esto. Desde un primer momento, el mismo día quería hablar, pero dejé que pasara el tiempo, pasaron muchas cosas, fue el viaje de Copa Argentina y no lo volví a cruzar. Escuché lo que dijo sobre no contar conmigo y si es su decisión, tendré que aceptarla. Estoy arrepentido de todas las cosas que pasaron. Yo le deseo siempre lo mejor en los partidos y ojalá pueda tener una charla con él. Pienso mucho, si acepta que yo vuelva, no va a ser lo mismo. Voy a tener que entrenar el doble y arrancar de cero".

Además, Almendra opinó sobre las durísimas declaraciones que hizo Darío "Pipa" Benedetto y cómo quedó su relación con sus compañeros luego de la pelea con Battaglia: "Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa Benedetto, yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto. Hablé normal con Pipa, lo crucé, lo saludé, no tenemos problema. Si hay un problema, lo puede decir pero no hay. Estaba en un momento de calentura y cada uno puede opinar lo que quiere. Por ahí sonó mal lo de Pipa en su momento porque sonaba mucho, nada más. Yo no tengo rencor con Pipa, con nadie. Me llevo muy bien con los chicos. Sigo hablando con Marcos Rojo, él me dijo que estaba equivocado y le dije que sí, que tiene razón, sé que hice mal. No cambió en nada nuestra amistad. Dejé que pase el tiempo", aseguró.

Al ser apartado del equipo de Primera, se rumoreó con la posibilidad de que Almendra se vaya de Boca al fútbol brasileño o, incluso, al Racing de Fernando Gago y el juvenil se refirió a esto: "En ningún momento quise irme de Boca. Se dijeron un montón de cosas y yo no hablaba. Todos se dejaban llevar por las cosas que decían en redes sociales o TV. La verdad que me sentí afuera, me sentí muy mal con lo que pasó. Ojalá pueda tener otra oportunidad y sumar minutos acá, o sino en otro club, pero quiero jugar acá", expresó el joven.

Finalmente, Almendra le pidió disculpas a los hinchas de Boca y se mostró arrepentido por sus acciones: "Lo que le digo al hincha es pedirle disculpas por todo lo que pasó y si cuando toque volver a jugar si Dios quiere es siempre dar lo mejor mío".