La increíble revelación sobre Hamilton y sus excompañeros en la Fórmula 1: "Eso casi lo mata"

En la Fórmula 1, los pilotos compiten todos contra todos y siempre van al límite sin importar quién esté por delante, detrás o al costado. Sin embargo, una de las frases hechas dentro del Gran Circo dice que el principal rival de un corredor es su compañero. Dentro de una carrera, recibir la indicación de dejar pasar al otro auto de la escudería es uno de los momentos más humillantes para un competidor de la Máxima. Estas situaciones provocaron grandes duelos entre miembros del mismo equipo y, en el último tiempo, hay un campeón en particular que tuvo cruces muy recordados con sus colegas de uniforme: Lewis Hamilton.

Hamilton tiene una nueva amenaza en Mercedes: se llama George Russell.

Para Hamilton, los compañeros son un tema que lo persiguió durante toda su carrera. Luego de unos años en los que Valtteri Bottas no ejerció demasiada presión como segundo piloto de Mercedes, George Russell llegó a la escudería alemana para llevarse todo por delante. Sin embargo, no será fácil vencer al heptacampeón mundial para la promesa británica, ya que Sir Lewis tiene experiencia de haber superado a grandes campeones del mundo, tal como advierte Heikki Kovalainen: “Su nivel de rendimiento es tan alto como el de talentos como Max Verstappen y necesitás mucho esfuerzo y energía para estar a la altura. Nunca va a ser fácil y no todos pueden con ello”, aseguró quien fuera compañero de Hamilton por dos años en McLaren.

A su vez, el piloto finés aseguró que otros excompañeros de Hamilton como Fernando Alonso nunca se recuperaron luego de compartir equipo con el británico: “Desde que Alonso ganó los títulos con Renault, siempre se ha equivocado al cambiar de equipo y algunas veces me pregunto si fue por la sorpresa que se llevó con la velocidad de Hamilton”, le dijo Kovalainen a TalkSport. Hay que recordar que el asturiano y el único piloto de tez morena en la historia de la Fórmula 1 tuvieron años de competencia casi extrema y de muy mala relación en McLaren, a tal punto de que el duelo interno le costó el título al corredor inglés en 2007.

Una imagen que habla por sí sola: Hamilton y Alonso no se llevaban bien ni a la hora de festejar.

Por otra parte, Kovalainen recordó que Nico Rosberg, quien reconoció que es imposible tener una buena relación con Hamilton, tuvo que retirarse luego de ser campeón del mundo en 2016 por la demanda física y mental que significó la competencia con el inglés: “Creo que Rosberg tuvo que usar todas las herramientas de su caja para poder vencer a Lewis y eso casi lo mata, él mismo dijo que no podría hacer otra temporada como esa o estaría muerto”.

Rosberg y Hamilton pelearon mano a mano el Mundial de Pilotos de 2016.

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá a encender sus motores en el Gran Premio de Australia y mientras Ferrari y Red Bull intentarán revalidar lo conseguido en Bahréin y Arabia Saudita, Mercedes quiere mejorar el rendimiento regular que mostró el auto en las primeras dos jornadas. A pesar de que terminó en los puntos en ambas carreras, Hamilton no tuvo un gran inicio mientras que Russell, la gran promesa de la escudería alemana, le pudo sacar más jugo al W11. El joven de 24 años quiere el trono en el equipo de las flechas plateadas pero la incógnita de si podrá superar al multicampeón del mundo está sobre la mesa.