Estudiantes goleó a Vélez y arrancó con todo en en La Plata

Estudiantes de La Plata goleó esta noche como local a Vélez Sarsfield por 4 a 1, en partido de la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América.





Los goles del "Pincha" fueron anotados por Emmanuel Más, Agustín Rogel, Gustavo Del Prete y Franco Zapiola, mientras que Lucas Janson consiguió el empate transitorio.



Ayer, en la apertura del grupo, Bragantino de Brasil le había ganado de local a Nacional de Montevideo, Uruguay, por 2 a 0.



Estudiantes y Vélez jugaron un primer tiempo a puro vértigo, con muchas llegadas y errores defensivos groseros de ambos equipos.



El equipo de Ricardo Zielinski sorprendió en un corner a los 5 minutos: Zuqui y Pellegrini jugaron en corto, el mendocino la tiró al corazón del área, Más anticipó y la puso contra el palo izquierdo de un Hoyos que solo atinó a mirar.



Los de Julio Vaccari fueron con todo en busca del empate y antes de los 15m generaron tres situaciones. Primero Orellano remató desviado, más tarde no llegó ante un desborde de Janson y salvó Noguera y luego un centro atrás de Orellano desembocó en un taco de Pratto que Andújar retuvo sin inconvenientes.



Estudiantes pudo aumentar y preocupó por arriba, fórmula con la que ganó siempre en el área rival. Así lo tuvieron Rogel, en una pelota que bajó Noguera, y Del Prete que no pudo definir.



A los 36 llegó la igualdad que merecía Vélez. En un tiro libre pasado Estudiantes perdió las marcas, la pelota volvió al primer palo y Janson de cabeza superó el esfuerzo del arquero, que no pudo evitar que la pelota traspasara la línea de gol.



Pero antes del descanso Estudiantes volvió a sacar ventaja: a los 41, tras otro tiro libre de Zuqui, Díaz la bajó en el segundo palo y Rogel la empujó en el área chica para el 2 a 1.



Las esperanzas de Vélez se interrumpieron rápidamente en el complemento. A los pocos minutos calculó mal Gianetti y Díaz habilitó a Del Prete, que definió perfecto en el mano a mano para el 3 a 1. Y dos minutos más tarde, los mismos protagonistas pero con los roles invertidos volvieron a gestar una chance, pero el “Loco” definió mal y la pelota se fue desviada.



A los 19m pudieron descontar los de Liniers: un centro de Janson encontró la cabeza de Osorio y Andújar evitó la caída de su arco; y el "Pincha", de contra, tuvo varias para liquidar el partido.



A los 20m Zuqui lo habilitó a Más que cruzó el remate y Gianetti salvo antes de que Díaz la empujara a la red; a los 32m Pellegrini a puro coraje habilitó a Díaz, que volvió a fallar ante el arco de Hoyos; y después lo tuvo Boselli en un cabezazo que se fue cerca del palo derecho.



A los 42m, finalmente, lo liquidó. La arrancó Zapiola, se prolongó en Más, siguió con Boselli que hizo seguir de largo a Hoyos y se la dio otra vez a Zapiola, que enganchó y con un zurdazo fuerte coronó un golazo.



Lo ganó muy bien el "Pincha", porque fue contundente por arriba en el primer tiempo y letal de contra en el segundo, donde además corrigió sus errores defensivos.



En la próxima fecha de la Copa, Estudiantes visitará a Nacional de Montevideo (Uruguay), el miércoles desde las 21; y Vélez recibirá a Bragantino, un día después también a partir de las 21.