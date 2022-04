El sincericidio de Tuchel, DT del Chelsea, tras la derrota con el Real Madrid: "Con este nivel…"

Karim Benzema brindó un nuevo espectáculo de buen fútbol. El francés convirtió un nuevo triplete, esta vez ante Chelsea por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y puso al Real Madrid con un pie en las semifinales del certamen. Atendiendo la derrota en condición de local Thomas Tuchel, director técnico de los Blues, realizó un tajante análisis sobre las posibilidades que tiene su equipo ante el Merengue en el partido de vuelta.

"Es muy, muy importante procesar esto primero. Es absolutamente crucial que primero vayamos a Southampton. Me aseguraré de que todo el mundo procesa esto, es lo más importante ahora mismo. Si seguimos jugando así, perderemos contra el Southampton. Y no tendremos ni que pensar en el Bernabéu, nos pasarán por encima en el Bernabéu", manifestó el alemán.

Con clara muestra de enojo por el accionar de su equipo, expresó: "¿Opciones de pasar? No, no tenemos, ahora mismo no tenemos opciones para la vuelta. No estamos vivos porque tenemos que volver a encontrar nuestro estilo. No sé donde se ha ido desde el parón internacional. Estamos muy lejos de nuestro nivel en absolutamente todo lo que se demanda. No se puede pedir que hagamos un buen partido a este nivel".

"Cambié la formación porque teníamos que elevar el nivel y así creía que podíamos hacerle daño, pero cometimos un grave error después de tres minutos. No tengo explicación porque antes del parón estábamos en una buena racha y jugábamos a gran nivel. No hemos cambiado nada, pero hemos encajado siete goles en dos partidos. Es alarmante. Las decisiones individuales han estado muy lejos de nuestro nivel tras el 1-2", añadió Tuchel.

Para finalizar, dejó una importante sentencia sobre el calendario del equipo en lo que va de la temporada: "Estoy sorprendido por el número de partidos que hemos jugado en 2022. Somos los que más hemos jugado junto al Liverpool y somos los únicos que no tenemos cinco cambios .El calendario no es nuestro amigo en esta parte de la temporada".