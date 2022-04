Leandro Paredes se rompió la inserción del abdominal y será operado: cuánto tiempo estará parado

A pesar de que fue puesto en duda por no ser un mediocampista central tradicional, Leandro Paredes se ganó el puesto de número 5 titular de la Selección argentina y reafirma su condición de inamovible partido tras partido. Junto a Rodrigo De Paul, el jugador del Paris Saint Germain es un fijo para Lionel Scaloni en la mitad del campo de juego. Por esta razón, las alarmas se encendieron en la Albiceleste cuando el ex Boca tuvo que abandonar la cancha antes de que termine el primer tiempo en el último partido de su equipo y, en la mañana del martes, él mismo confirmó una pésima noticia: "Me rompí el aductor, me rompí la inserción del abdominal, tengo que operarme", le dijo a TyC Sports.

Aunque se trata de una declaración fuerte, no sería tan alarmante como suena, ya que Paredes tendría que abandonar las canchas por dos meses y se perdería la Finalissima contra Italia en Wembley, que se disputará el próximo 1 de junio. A pesar de que su ausencia es una mala noticia para Scaloni y el resto del cuerpo técnico de la Selección argentina, el lado bueno de esta lesión es que la participación del mediocampista del PSG en el Mundial de Qatar 2022 estaría fuera de peligro.

El pasado domingo, el Paris Saint Germain goleó al Lorient por 5 a 1 y la mancha dentro de una tarde feliz para el equipo parisino fue la salida de Paredes, reemplazado por el neerlandés Georginio Wijnaldum en el minuto 43 del primer tiempo. Hasta ese momento, el futbolista de la Selección argentina había tenido un gran partido, ya que se marchó del campo de juego sin errar ni uno de los 42 pases que dio en el partido.

El momento en el que Paredes salió lesionado en el PSG

Apenas cayó al suelo, Paredes sintió un dolor en su pierna izquierda y pidió el cambio. En su salida del campo de juego, se lo vio muy dolorido pero caminando por sus propios medios. Aunque estos parecían ser indicios de que no se trataba de una lesión de gravedad, el propio jugador ya sabía de qué se trataba: "El aductor, el aductor...", le dijo el cinco de la Selección argentina a su entrenador, Mauricio Pochettino.