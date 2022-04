Benzema se atreve a pronosticar lo que pasaría con Mbappé en el Real Madrid: "Podríamos..."

El delantero del Real Madrid Karim Benzema aseguró hoy que si su compatriota Kylian Mbappé, del PSG, se suma al equipo español en la próxima temporada podrían anotar "el doble o hasta el triple de goles".



"Me gusta mucho jugar con Mbappé, nos entendemos muy bien. Si llega al Real Madrid pienso que podríamos marcar el doble o hasta el triple de goles", confesó Benzema en alusión a su compañero en la delantera del seleccionado de Francia, en un trío que completa Antoine Griezzman.



El goleador y figura del Madrid concedió una entrevista a L'Equipe en la que no ocultó su deseo de compartir equipo con Mbappé, quien el 30 de junio quedará con el pase en su poder y dejará el PSG.



"Mbappé ha crecido muchísimo en su juego, ahora no solo desborda sino que se posiciona para marcar goles y toma mejores decisiones", dijo el "Gato" Benzema.



En tanto la situación del delantero y su posible salida del PSG continúa siendo una incógnita ya que el futbolista no se pronuncia sobre su futuro mientras que el club de París agota todas las ofertas posibles para retenerlo.



En las últimas semanas el PSG le ofreció al joven atacante una renovación de contrato por 50 millones de euros netos al año y recientemente le aseguró que de quedarse en el equipo donde juega con Lionel Messi, tendría la capitanía del mismo en la próxima temporada.