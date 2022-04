¿Max Verstappen tiene una cláusula de rescisión para dejar Red Bull? "Si hay una especie de 'accidente'..."

El pasado 12 de diciembre quedará marcado en los grandes libros de historias de la Fórmula 1. En lo que fue la última carrera del calendario 2021, en el marco del Gran Premio de Abu Dabi, Max Verstappen se coronó campeón de la Máxima por primera vez en su carrera. Tras un mano a mano ante Lewis Hamilton que fue vibrante hasta la última vuelta, el neerlandés se convirtió en el mejor del año. Y la frutilla del postre fue la extensión de su vínculo con la escudería Red Bull hasta... ¡2028! Pero en las últimas horas se conoció que semejante contrato siete temporadas tiene una cláusula de salida.

“Si Red Bull experimenta una especie de accidente, al igual que en 2014 cuando no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad contra Mercedes por el motor, entonces hay, por supuesto, una cláusula de salida”, manifestó Helmut Marko (asesor de la escudería), sobre una posible salida anticipada de Mad Max en una entrevista con Formel1. Pero serenidad, fanáticos de Red Bull: la aclaración del expiloto austríaco es solo una información sobre la letra chica del contrato y no una posibilidad concreta en el corto o mediano plazo.

“Max es un eslabón importante en la partida de ajedrez. No es sorprendente que los fabricantes lo tengan en cuenta. Para Red Bull era importante poder decir que hemos comprometido al mejor piloto con nuestro equipo hasta 2028. Si tienes a alguien como Max, tiene un efecto positivo en el resto del equipo y en los socios del equipo”, añadió con respecto al futuro del neerlandés, quien se convirtió hace un mes en el piloto mejor pago del mundo.

Para finalizar, sentenció: “Siempre he creído en este proyecto y, afortunadamente, valió la pena el año pasado y eso también me quita un poco la presión, la necesidad de ganar ese título. Ya hemos materializado el sueño y confío en las personas que me rodean. Me lo paso bien con ellos, no hay razón para cambiar eso”.