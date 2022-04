Guillermo Ortelli derrumbó la ilusión de los fanáticos del Turismo Carretera con una contundente frase

El 17 de abril, en el autódromo de La Pampa, se vivirá una verdadera fiesta. Ese fin de semana, además de disputarse la cuarta fecha del Turismo Carrera, será la despedida de uno de los máximos ídolos del automovilismo argentino: Guillermo Ortelli. El ahora director deportivo del JP Carrera, se volverá a subir al Chevrolet luego de varios meses pero derrumbó la ilusión de muchos fanáticos que soñaban con que este regreso incentive al gran campeón para quedarse.

"Estoy bien, disfrutando la previa. Mi despedida creo que fue en San Juan. Esta va a ser una carrera que voy a disfrutar. Por supuesto que voy a subirme al auto y a correr, pero a modo de agradecimiento a la gente que me ha dado tanto cariño y amor durante tanto tiempo", expresó en diálogo con Carburando, donde agregó: "Fue muy emotivo lo de San Juan el año pasado".

"Jamás me imaginé vivir una situación así. Fue totalmente genuino y muy conmovedor. La Pampa lo tomaré quizá de otro modo, de disfrutar y compartir con toda la hinchada, amigos y el ambiente. Me conozco y sé que voy a querer estar de la mejor manera. Si no sale la vuelta, me voy a reprochar, pero cada día que pasa, confirmo y más tranquilo estoy de la decisión que tomé", cerró Ortelli.

El nacido en Salto debutó el 10 de septiembre de 1994 en la Máxima. En total corrió 407 competencias, con 32 victorias en finales, 92 en series y 32 pole position. Ganó 7 campeonatos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011, 2016) y le pondrá fin a una exitosa carrera deportiva que lo ubica entre los pilotos más importante de la historia de nuestro automovilismo.