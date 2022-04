La verdad sobre la noticia de River que circuló en redes: ¿Paradela rompió un jarrón de 100 años en un hotel de Junín?

"Hace instantes River llegó al hotel en Junín, hubo un susto con José Paradela, ya que se tropezó entrando al hotel y rompió un jarrón de más de 100 años en el hotel. Hay mucho enojo en el personal", twitteó el sábado a las 14:31, tras la llegada del plantel millonario a tierra juninense, una cuenta que se presentaba como Gastón García, un supuesto periodista que en su bío decía "cubro Sarmiento para Radio Mitre", pero en realidad se trataba de Pasión Sarmiento, un hincha del Verde que había cambiado su nombre de usuario y foto de perfil para aparentar ser un cronista y lanzar la fake news.

uD83DuDEA8 Hace instantes River llego al hotel en Junin, hubo un susto con Jose Paradela ya que se tropezo entrando al hotel y rompió un jarrón de más de 100 años en el hotel. Hay mucho enojo en el personal.#River #Sarmiento #Paradela pic.twitter.com/oaeSFTXopq — Gaston Garcia uD83CuDFDFuD83CuDF99 (@gastongarciaaa_) April 30, 2022

El tweet se viralizó rápidamente entre los hinchas de River, que no podían creer la supuesta mala suerte del jugador, que no tiene un buen presente en el equipo de Gallardo. Incluso varios contestaron el mensaje pidiendo más información, y desde la falsa cuenta periodística respondieron: "Mándame MD (mensaje directo) que te paso el video. No quiero subirlo porque quizás molesta que se haga público". Además, ante la repercusión, agregó: "Hay corridas en el pasillo del hotel en este momento. Los empleados de la empresa hotelera aseguran que ahí se encontraban las cenizas del primer dueño del 'Hotel Colón', por eso tanto enojo".

MDZ habló con personal del Hotel Colón de Junín, adonde se aloja el plantel de River, y desmintieron rotundamente el hecho: "No pasó nada de eso ni se rompió ningún jarrón, River es habitué de este hotel y hay una excelente relación, debe ser una broma de alguien".

Esta noche desde la 21:30 River (23 puntos) visitará a Sarmiento de Junín (21) con la intención de asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El local está a dos puntos del millonario y una victoria lo metería temporariamente entre los cuatro equipos, a falta de una fecha para el final de la fase de grupos.

La victoria de San Lorenzo (14) sobre Newell's (23) el último miércoles le dio alivio al equipo de Gallardo, ya que aun perdiendo esta noche seguirá dependiendo de sí mismo para clasificarse en un grupo que lidera Racing (28), ya clasificado, y tiene a ocho equipos peleando por los restantes tres lugares.