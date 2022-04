La fuerte frase de Gago para defender a Cardona tras los silbidos en el Cilindro

Fernando Gago, respaldó esta noche al mediocampista Edwin Cardona, reemplazado con una leve silbatina en el segundo tiempo del empate de Racing con Banfield (1-1) en el Cilindro. "Creo y confío muchísimo en Edwin. Vamos a trabajar para que esté en el mejor momento futbolístico tanto para el equipo como en lo personal", respondió sobre el clima con el colombiano.

Gago lo definió como "un jugador más posicional, de último pase y generación de juego" ante la consulta del aporte del ex Boca, quien no luce en plenitud física después de sufrir una lesión muscular. Cardona, de 29 años, jugó esta tarde su segundo partido consecutivo como titular, luego de volver al once inicial en la derrota con Melgar de Perú (3-1) por la Copa Sudamericana.

El hecho ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo: el entrenador miró el banco, metió los primeros cambios y Cardona dejó la cancha por Tomás Chancalay. Pero lo que más llamó la atención fue que el colombiano lo hizo caminando y esbozando una pequeña sonrisa con el marcador 0-1 abajo. Luego, en sus redes sociales, el colombiano subió dos llamativas historias.

Una de ellas dice "el mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que vuelve sin miedo a la batalla", y la otra, que está acompañada con la frase "solo tu Dios conoce mi corazón", expresa: "Un verdadero guerrero estudia cada derrota, para convertirla en victoria la próxima vez..." y el resto del texto es similar a la primera.