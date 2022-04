El fallido derrotero de Tinelli como dirigente del fútbol argentino: todas sus licencias y renuncias

Luego de muchas semanas de especulación, críticas, marchas multitudinarias e insultos en la cancha, Marcelo Tinelli renunció a su cargo como presidente de San Lorenzo. El empresario y conductor televisivo fue elegido por los socios del Ciclón en 2019 pero sólo pudo ejercer durante 18 meses dentro del mandato de cuatro años.

De esta manera, Tinelli le puso punto final a un nuevo paso como dirigente en el fútbol argentino. Tal como expresó en el comunicado de renuncia que publicó en Instagram, el empresario oriundo de Bolívar no pudo brindarse completamente a sus funciones y a las necesidades de San Lorenzo ya que sus otros trabajos eran muy demandantes. De hecho, esta fue la tónica de todo su vínculo con el Ciclón y otras instituciones como la AFA y la Liga de Fútbol Profesional.

La relación de Tinelli con San Lorenzo y el fútbol argentino es de muchos años de antigüedad y está marcada por dos palabras: licencia y renuncia. La carrera del conductor de Showmatch como dirigente futbolístico empezó en 2007, cuando formó parte del Consejo de Fútbol del Ciclón. Al cabo de dos años, el empresario se alejó de dicha función.

Tinelli fue el encargado de la llegada de Ramón Díaz a San Lorenzo en 2007, año en el que salió campeón del Clausura.

Luego de unos años alejado de la vida institucional del club, Tinelli se volcó a la carrera política en San Lorenzo. En 2012, se presentó a las elecciones presidenciales del Ciclón en fórmula con Matías Lammens y ganaron los comicios con más del 80% de los votos. Con un título local y la primera Copa Libertadores de la historia del club en el bolsillo, el entonces vicepresidente se tomó una licencia de dos años para postularse como presidente de AFA en 2015. Aquellas elecciones terminaron en el infame "38 a 38" y el conductor televisivo se conformó con ser vicepresidente tercero, cargo al que renunció en 2016.

En 2016, la fórmula Lammens-Tinelli buscó la reelección y la consiguió con el 85% de los votos. Sin embargo, en 2017 el empresario pidió una licencia para ser vicepresidente de Selecciones de AFA, aunque renunció a ese puesto a los pocos meses de asumir.

Tinelli siempre recurrió a las redes sociales para comunicar sus decisiones, como este anuncio de renuncia y licencia en 2017.

Tras dos períodos como vicepresidente, en 2019 fue el turno de Tinelli de encabezar la fórmula presidencial de San Lorenzo. Nuevamente, la dupla Tinelli-Lammens volvió a arrasar en los comicios, ya que consiguió casi el 90% del apoyo de los socios azulgranas. Sólo unos meses después de asumir el cargo, el empresario sería designado como presidente de la naciente Liga Profesional de Fútbol, ente que reemplazó a la Superliga. En ambos casos, el conductor de 62 años pidió licencia en mayo de 2021 y renunció al vencerse la misma.

De esta forma, Tinelli pudo comprobar en reiteradas ocasiones que no pudo lidiar con sus funciones en San Lorenzo, AFA y Liga Profesional de Fútbol y, además, llevar a cabo su programa de televisión y otros proyectos profesionales. Luego de despedirse del Ciclón en un mar de críticas e insultos, el empresario no le cerró la puerta a un nuevo paso por el fútbol, aunque su historial invite a pensar que no sería lo ideal.